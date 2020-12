Varese: tornano i buoni spesa per persone in difficoltà causa Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Varese tornano i buoni spesa dedicati alle persone che a causa dell'emergenza sanitaria si trovano in una momentanea difficoltà economica e hanno problemi a far fronte all'acquisto di generi di prima necessità. La giunta di Palazzo Estense - fa sapere una nota del Comune - ha approvato in queste ore la delibera che avvia la misura di sostegno possibile anche grazie ai fondi statali. In sostanza si potranno ottenere dei buoni, che vanno da un minimo di duecento a un massimo di cinquecento euro, da presentare ai negozi per acquistare alimenti e generi di prima necessità, oppure a farmacie e parafarmacie elencate sul sito del Comune di Varese. Le domande per ottenere i buoni spesa potranno essere presentate fino al 4 gennaio 2021, e comunque sino ad esaurimento dei fondi disponibili. "Con questa misura - spiega il sindaco Davide Galimberti - destinata alle persone più un difficoltà, che in molti casi prima del covid non avevano mai avuto bisogno di aiuto, vogliamo stare al fianco delle famiglie e ai cittadini di Varese. Un'iniziativa concreta che guarda ai bisogni primari delle persone in questo periodo difficile". "Come abbiamo fatto durante la prima ondata – aggiunge l'assessore ai Servizi sociali Robrto Molinari - anche in questa seconda fase, che ha colpito più duramente il nostro territorio, l'amministrazione mette di nuovo a disposizione lo strumento dei buoni spesa per dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà. Una misura importante che rinnoviamo come la scorsa primavera per non lasciare da sole le famiglie in crisi a causa dell'emergenza sanitaria. Si tratta di una formula concreta di sostegno che consente di acquistare immediatamente generi o farmaci di prima necessità". (com)