Roma, Durigon (Lega),complimenti ad Antonio Magi riconfermato a guida Ordine medici

- "In questi anni Antonio Magi si è battuto come un leone per i camici bianchi e non poteva che essere riconfermato alla guida dell'Ordine dei Medici di Roma e provincia. Complimenti al presidente che potrà contare anche sull'assoluta professionalità ed esperienza di Stefano De Lillo, eletto nel consiglio direttivo, soprattutto in questo difficile momento per i medici, i veri eroi della pandemia insieme al resto del personale sanitario''. Così in una nota il deputato Claudio Durigon, responsabile Lavoro e coordinatore della Lega di Roma e provincia. (Com)