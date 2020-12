Kuwait: opposizione ottiene 24 seggi su 50 eleggibili nel nuovo parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova legislatura sarà senza donne, con nessuna delle 30 candidate che ha passato il vaglio degli elettori. Tuttavia, come osservato anche dai media locali, le elezioni di quest’anno hanno visto un’ampia partecipazione della popolazione con un’affluenza intorno al 60 per cento, e anche un cambio generazionale, con ben 30 candidati sotto i 45 anni eletti, mentre sono 31 i candidati che non erano presenti nella precedente legislatura. Il Movimento costituzionale islamico (Icm) legato ai Fratelli Musulmani ha ottenuto tre seggi, mentre i candidati della minoranza sciita ne hanno guadagnati sei. Sebbene non sia stata fissata una data, in conformità con l'articolo 87 della costituzione kuwaitiana, il parlamento dovrebbe tenere la sua prima sessione entro due settimane dalla fine delle elezioni generali. (segue) (Res)