Kuwait: opposizione ottiene 24 seggi su 50 eleggibili nel nuovo parlamento (3)

- I partiti politici in Kuwait sono ufficialmente banditi, ma il Paese ha adottato un sistema parlamentare nel 1962 e molti gruppi operano liberamente come partiti de facto. La coalizione di opposizione è composta da individui, piuttosto che da partiti ben definiti con un'ideologia distinta. Il parlamento ha il potere di votare la fiducia al primo ministro, scegliere uno dei 16 ministri del gabinetto di governo (15 sono scelti dall’emiro che indica anche il primo ministro) e votare la fiducia al gabinetto di governo. Come da protocollo oggi il gabinetto di governo votato dalla precedente legislatura si è dimesso e l’emiro dovrà proporre un nuovo esecutivo che verrà votato durante la prima sessione del parlamento. (Res)