Covid: Fontana, con divieto spostamento tra Comuni a Natale si rischia disastro sociale

- Il divieto di spostamento tra Comuni diversi in una stessa regione rischia, secondo il presidente della Lombardia Attilio Fontana, rischia di “creare un disastro sociale e umano”. “Qual è la logica anche da un punto di vista sanitario? Perché all’interno di una stessa città valgono delle regole diverse? All’interno di una stessa città i rischi sono minori? È una norma che non ha minimamente senso”, ha detto Fontana a Radio Padania. “Io credo che il giorno di Natale con questa norma si rischi veramente di creare un disastro sociale e umano, perché ci saranno tante persone anziane che non potranno neppure mangiare o salutare i propri figli. È una situazione che veramente ritengo senza senso. Così come ritengo senza senso - ha proseguito il presidente lombardo - che sia stabilita una data come termine ultimo per poter tornare alle proprie residenze, seconde case o case d’origine. È una cosa che rischia di creare assembramenti e caos sui treni, nelle stazioni e negli aeroporti, che è l’esatto contrario di quello di cui noi avremmo bisogno. Anche quella è una cosa che ritengo senza senso, però è una cosa su cui non abbiamo potuto discutere, perché ormai era stata decisa".(Rem)