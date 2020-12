Georgia: presidente Parlamento, Sogno georgiano non considera ipotesi elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di governo Sogno georgiano non prende in considerazione l'eventualità di elezioni anticipate. Lo ha affermato il presidente del Parlamento della Georgia, Archil Talakvadze, in un post sul suo profilo Facebook, commentando le richieste dell'opposizione georgiana. La formazione che guida la maggioranza a Tbilisi non intende sospendere le funzioni delle istituzioni statali, ha aggiunto Talakvadze, che non ha comunque espresso un parere negativo su un'eventuale accordo con le forze di opposizione. "Nonostante la pandemia, fino a due milioni di nostri concittadini hanno partecipato alle elezioni e non abbiamo il diritto di mettere in discussione la loro scelta. Abbiamo un dialogo con l'opposizione su altre questioni, nel quadro della costituzione, e un accordo è possibile, anche se l'ultima fase richiede più determinazione e le giuste decisioni da parte dell'opposizione, in un contesto in cui non predominino elementi distruttivi. Vorremmo ringraziare ancora una volta gli ambasciatori per il loro sostegno al dialogo", ha scritto Talakvadze su Facebook. (segue) (Rum)