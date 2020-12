Georgia: presidente Parlamento, Sogno georgiano non considera ipotesi elezioni anticipate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi i leader dei partiti di opposizione in Georgia hanno incontrato gli ambasciatori stranieri che stanno svolgendo da mediatori per risolvere la crisi politica. Giga Bokeria, uno dei leader di Georgia europea, ha dichiarato al termine della riunione preliminare delle forze di opposizione che tutte le proposte rientrano sotto la richiesta di una nuova tornata elettorale. Alla domanda se il partito al governo – Sogno georgiano – presentasse un'altra proposta, tipo abbassare lo sbarramento per accedere alla legislatura nel 2024 e cambiare l'amministrazione della Commissione elettorale centrale, Bokeria ha detto che l'opposizione non accetterebbe nessun'altra offerta se non per le elezioni. (segue) (Rum)