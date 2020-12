Georgia: presidente Parlamento, Sogno georgiano non considera ipotesi elezioni anticipate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito Cittadini, Aleko Elisashvili, ha detto che i partiti di opposizione hanno concordato una posizione comune e sono pronti a tenere il terzo round di colloqui con i rappresentanti del Sogno georgiano. "Abbiamo avuto una discussione accesa. È durata diverse ore. Ci sono divergenze di opinione, ma abbiamo concordato una posizione comune e siamo pronti per il terzo round e per incontrare gli ambasciatori", ha detto Elisashvili. L'esponente del Partito dei cittadini ha sottolineato al contempo come l'opposizione "non parla la lingua dell'ultimatum" e ha intenzione di presentare a Sogno georgiano un'offerta, insieme alla minaccia di boicottaggio. (segue) (Rum)