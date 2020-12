Georgia: presidente Parlamento, Sogno georgiano non considera ipotesi elezioni anticipate (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati europei sulle relazioni tra Unione europea e Georgia chiedono a tutti gli attori politici di mostrare responsabilità, moderazione e maturità, così da rispettare la scelta democratica dell'elettorato e trovare i compromessi necessari, in particolare attraverso il nuovo dialogo facilitato in modo congiunto dagli ambasciatori dell'Ue e degli Stati Uniti in Georgia, al fine di consentire il buon funzionamento del Parlamento. Lo hanno dichiarato, in occasione del secondo turno delle elezioni parlamentari che si sono svolte in Georgia il 21 novembre, il presidente della commissione per gli Affari esteri del Parlamento europeo, il popolare tedesco David McAllister; la presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con il Caucaso meridionale, la socialista estone Marina Kaljurand; il relatore permanente del Parlamento europeo sulla Georgia, il socialista estone Sven Mikser; il membro principale del Parlamento europeo per le attività di sostegno alla democrazia in Georgia, la verde tedesca Viola von Cramon-Taubadel. (segue) (Rum)