Georgia: presidente Parlamento, Sogno georgiano non considera ipotesi elezioni anticipate (6)

- "Il secondo turno delle elezioni parlamentari si è svolto sabato in Georgia per i rimanenti 17 seggi ancora da assegnare nell'ambito del sistema maggioritario. Ancora una volta, vorremmo congratularci con la Georgia, un alleato fondamentale dell'Unione europea, per l'organizzazione di queste elezioni nonostante un contesto epidemiologico difficile. Sosteniamo la valutazione dell'Osce / Odihr, l'Assemblea parlamentare dell'Osce, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, l'Assemblea parlamentare della Nato e il feedback della "Guardia diplomatica europea", dopo il primo turno. Anche dopo la seconda tornata ci aspettiamo una gestione equa, trasparente e completa di tutti i ricorsi motivati e reclami", hanno scritto. "Come affermato in precedenza, questo è stato un momento cruciale per valutare l'impegno delle autorità georgiane e di tutti i partiti politici a sostenere i processi democratici e lo stato di diritto. Apprezziamo il fatto che queste elezioni si siano svolte in un sistema elettorale migliorato, aprendo la strada a un Parlamento più pluralista. Tuttavia, ci rammarichiamo del fatto che i candidati dell'opposizione non abbiano corso per i seggi al secondo turno. Chiediamo che le carenze rimanenti siano affrontate attraverso una nuova riforma elettorale che affronti le raccomandazioni Osce / Odihr in sospeso e attraverso il coinvolgimento attivo di tutti i partiti politici rappresentati in Parlamento", hanno aggiunto. (segue) (Rum)