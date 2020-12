Terremoti: Spagna, scossa di magnitudine 3.1 nella provincia di Granada, nessun danno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina è stata avvertita una scossa di terremoto di magnitudine 3.1 nella provincia di Granada, in Spagna. Lo ha reso noto l'Istituto geografico nazionale spagnolo, rilevando come il terremoto, registrato alle 9.32 di stamane, ha avuto l'epicentro a ovest del municipio di Atarfe, con profondità di un chilometro. Non ci sarebbero però danni a cose o persone, ha scritto il quotidiano "El Pais", con riferimento al centro di emergenza dell'Andalusia. Nei giorni passati ci sono già state scosse nella regione, come aveva segnalato l'Istituto geografico nazionale della Spagna. (Spm)