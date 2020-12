India: coronavirus, Pfizer prima a chiedere autorizzazione per uso d’emergenza del vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pfizer India è la prima casa farmaceutica nel paese a chiedere all’ente nazionale di controllo sui farmaci, il Drugs Controller General of India (Dcgi), l’autorizzazione per l’uso di emergenza del suo vaccino contro il coronavirus. La richiesta è stata depositata il 4 dicembre, secondo la stampa indiana. La casa madre statunitense Pfizer ha già ottenuto l’autorizzazione del Regno Unito e del Bahrein per il suo vaccino sviluppato insieme alla tedesca BioNTech. Il 4 dicembre il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha presieduto un incontro in videoconferenza con i rappresentanti di tutte le forze politiche per discutere della preparazione all’arrivo dei vaccini e ha annunciato che i primi saranno disponibili “entro poche settimane” e che “la campagna di vaccinazione inizierà non appena il vaccino sarà approvato dagli scienziati”. (segue) (Inn)