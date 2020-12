India: coronavirus, Pfizer prima a chiedere autorizzazione per uso d’emergenza del vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana la responsabile delle relazioni con i media per l’area Asia-Pacifco di Pfizer, Roma Nair, aveva riferito al quotidiano “The Times of India” che l’azienda stava dialogando col governo indiano in merito alla fornitura del vaccino. “Siamo impegnati a portare avanti il dialogo col governo indiano. Stiamo lavorando con i governi di tutto il mondo per comprendere i requisiti infrastrutturali di ogni paese e abbiamo piani logistici in atto. Siamo fiduciosi che un’implementazione possa essere gestita in India”, aveva detto. La conservazione del prodotto a una temperatura di -70 gradi centigradi rappresenta un ostacolo notevole per l’India. A questo proposito gli aeroporti di Hyderabad (Telangana) e Nuova Delhi sono stati individuati come hub per la distribuzione. (segue) (Inn)