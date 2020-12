India: coronavirus, Pfizer prima a chiedere autorizzazione per uso d’emergenza del vaccino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria farmaceutica indiana è coinvolta nello sviluppo di otto vaccini, tre dei quali indigeni. Il Serum Institute of India (Sii) di Pune (Maharashtra) collabora con l’Università di Oxford e il gruppo anglo-svedese AstraZeneca nella sperimentazione, arrivata alla terza fase, del Covishield, basato su vettori virali derivati da adenovirus, in grado di codificare la proteina spike, con cui il virus si lega alle cellule umane. La società di biotecnologia Bharat Biotech di Hyderabad (Telangana), in collaborazione col Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr), ha appena iniziato la fase 3 del primo vaccino indigeno, il Covaxin, che utilizza il virus inattivato. La grande compagnia Zydus Cadila (o Cadila Healthcare) di Ahmedabad (Gujarat) ha avviato la fase 1 a luglio e la fase 2 ad agosto e potrebbe rendere disponibile un prodotto a marzo 2021. Zydus sta sperimentando due versioni del suo vaccino ZyCoV-D: uno che utilizza il Dna del coronavirus e l’altro il virus vivo attenuato del morbillo. (segue) (Inn)