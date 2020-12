India: coronavirus, Pfizer prima a chiedere autorizzazione per uso d’emergenza del vaccino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biological E, altra società biofarmaceutica di Hyderabad, con i partner statunitensi Dynavax Technologies Corporation e Baylor College of Medicine, ha iniziato questo mese le prime due fasi della sperimentazione di un vaccino basato sugli antigeni, i cui risultati sono attesi per febbraio. Anche la start-up di Bangalore (Karnataka) Mynvax, incubata nell’Indian Institute of Science (Iis), lavora a un vaccino basato su una proteina. La Gennova Biopharmaceutical di Pune, insieme alla statunitense Hdt Biotech Corporation, sta sviluppando un vaccino a Rna messaggero, che potrebbe essere pronto a marzo. Infine, i Dr Reddy’s Laboratories di Hyderabad, con il Biotechnology Industry Research Assistance Council (Birac), sono nella seconda fase di sperimentazione del vaccino russo Sputnik V, che dovrebbe concludersi entro l’anno; la terza fase, invece, dovrebbe terminare a marzo. Lo Sputnik V, messo a punto dall’Istituto nazionale di epidemiologia e microbiologia Nikolaj Gamaleja di Mosca e finanziato dal fondo sovrano Russian Direct Investment Fund (Rdif), è basato su vettori adenovirali umani. (Inn)