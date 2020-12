Mes: Lega, Paese muore e governo litiga per poltrone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scontro nel governo sul Mes è vergognoso: mentre il Paese soffre per le tante privazioni e per una crisi economica sempre più aggressiva, Pd e 5stelle pensano solo a difendere le loro poltrone. Lo dichiara Massimiliano Romeo presidente dei senatori leghisti. "Noi mercoledì voteremo no senza alcuna condizione a uno strumento che sarebbe una cambiale in bianco all’Unione europea contro gli italiani. Vedremo chi sarà altrettanto coerente al momento dei fatti", aggiunge. (Rin)