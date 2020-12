Autonomia: Fontana, governo ha usato il virus per tentare di bloccarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sta usando la pandemia, per tentare di bloccare l’autonomia regionale. È l’accusa rivolta dal presidente della Lombardia Attilio Fontana, intervenuto questa mattina a Radio Padania. “Io sono assolutamente convinto che questo governo abbia intenzione di modificare completamente l’impostazione che i cittadini avevano chiesto. Questo governo sta cercando di ritornare a un centralismo esasperato, di centralizzare tutte le competenze che oggi vengono gestite dalle Regioni. Non è un mistero, visto che ci sono più rappresentanti di governo che dicono che bisogna ricentralizzare la sanità e che la scelta fatta da Roma può essere migliore. È evidente che stiamo assistendo a un tentativo di riportare indietro le lancette dell’orologio, di bloccare tutti i passi in avanti che avevamo fatto per arrivare all’autonomia”, ha detto Fontana, ricordando: “Loro erano arrivati alla resa dei conti, perché se non ci fosse stato il virus avrebbero dovuto ormai dare delle risposte. Tutti i governatori pressavano tantissimo perché venisse data una risposta alle tante richieste che stavamo avanzando sull’autonomia. E loro cercavano di traccheggiare. Il virus è stata l’occasione che hanno colto da un lato per mettere il discorso in secondo piano, dall’altro per scaricare sule Regioni delle responsabilità che delle Regioni non sono, per cercare di dimostrare come è colpa delle Regioni quello che è successo". (segue) (Rem)