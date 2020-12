Autonomia: Fontana, governo ha usato il virus per tentare di bloccarla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È chiaro - ha aggiunto Fontana, sempre a proposito dell’autonomia regionale - che bisogna cercare di tenere assolutamente duro. Non si può assolutamente mollare in questo momento, anche perché eravamo arrivati ormai alla stretta finale”. “Bisogna tenere duro e dall’altro lato bisogna evidenziare che per esempio il momento in cui si è dovuto predisporre le linee generali per le riaperture, fin tanto che la discussione è stata fatta con il governo, non si riusciva a realizzare niente. Dopo ore e ore di discussione, quando era il momento di chiudere ci si impantanava. Le regole generali per le riaperture sono state realizzate tutte dalle Regioni, altrimenti non avremmo riaperto assolutamente nulla”. “Le Regioni - ha osservato il governatore lombardo - hanno operato e hanno operato anche oltre le proprie competenze, perché non dimentichiamo che teoricamente la gestione di un’epidemia come questa, ai sensi della Costituzione, avrebbe dovuto essere una competenza esclusiva dello Stato. Teoricamente noi avremmo dovuto rimanere fermi e aspettare che facesse tutto lo Stato, ma se non avessimo assunto tante decisioni e tante responsabilità per il bene dei nostri cittadini, consentitemi di dire che sarebbe stato veramente un grosso problema per la gestione dell’epidemia. Se in Regione Lombardia non avessimo comprato noi le mascherine, dopo pochi giorni avremmo dovuto chiudere gli ospedali perché non ne avevamo più”. (segue) (Rem)