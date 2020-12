Autonomia: Fontana, governo ha usato il virus per tentare di bloccarla (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E proprio sulle mascherine Fontana ha mandato una stoccata al governo. “Io non ho mai accusato nessuno, perché in una situazione del genere non è colpa dello Stato e non è colpa nostra, non è colpa di nessuno, ognuno ha cercato di fare il possibile. Mi permetto solo di ricordare come il governo all’inizio di febbraio avesse chiesto che venisse predisposto un piano per difenderci dalla pandemia, avesse dichiarato lo stato di allerta generale e poi avesse mandato un aereo carico di mascherine e di altri prodotti sanitari alla Cina. Vuol dire che tu nei tuoi magazzini ne hai talmente tanti che puoi permetterti di mandarli anche in Cina e invece i magazzini li abbiamo svuotati”, ha detto Fontana, sottolineando una “leggera contraddizione” e accusando i membri dell’esecutivo di essere “un po’ schizofrenici: da un lato ci hanno detto che dovevamo attrezzarci, però il presidente del Consiglio ci ha detto di non preoccuparci perché ci stavano pensando loro, e poi ha mandato tutti questi prodotti alla Cina”. (Rem)