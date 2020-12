Natale: Gelmini (FI), decreto va corretto, calendarizzare provvedimento in parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha scritto il decreto legge 'Natale blindato' senza coinvolgere il Parlamento, le opposizioni, né tantomeno le Regioni. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Durante questa pandemia Forza Italia ha da subito sposato la linea della prudenza, perché il Covid è una cosa seria, va affrontato con rigore e si deve assolutamente evitare una terza ondata del virus. Ma il provvedimento di Palazzo Chigi - a nostro avviso - limita, contro il buon senso, in modo troppo invasivo le libertà degli italiani. Per questo motivo va corretto immediatamente, e chiediamo che venga calendarizzato subito a Montecitorio. Sarebbe ridicolo analizzare il testo tra diverse settimane, quando le misure adottate avranno già esaurito i loro effetti e causato innumerevoli disagi materiali e psicologici agli italiani", aggiunge.(Rin)