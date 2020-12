Milano: Comune approva misure per sostegno negozi in Gallera, potranno aprire temporary shop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negozi della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano potranno riservare una parte degli spazi per "temporary shop". Lo prevede un pacchetto di misure approvato dalla giunta comunale di Milano per sostenere le attività commerciali del "Salotto dei milanesi", senza costi a carico di Palazzo Marino, che è proprietario degli spazi della Galleria. "Abbiamo messo in campo alcune importanti azioni amministrative che possono aiutare le imprese che hanno investito nei negozi della Galleria ad affrontare il momento difficile che tutta la città sta vivendo. Senza gravare sulla già complessa situazione del bilancio comunale, tutt'ora in equilibrio grazie al lavoro delle componenti politiche e tecniche dell'amministrazione, oggi presentiamo a chi offre bellezza e prestigio al mondo nel 'Salotto dei milanesi' alcuni possibili strumenti per resistere all'emergenza economica. Lo facciamo senza costi per l'ente e con la massima trasparenza normativa", afferma in una nota l'assessore al Bilancio e Demanio, Roberto Tasca. L'amministrazione prevede la possibilità per il periodo ottobre 2020 - giugno 2021 di integrare l'offerta commerciale tradizionale destinando temporaneamente una parte della superficie commerciale all'attivazione di temporary shop con attività di vendita di articoli esclusivi, in edizione limitata o in stock. Un'attività che potrà essere gestita direttamente dal concessionario oppure, nelle forme previste dalla normativa in materia commerciale, tramite l'istituto dell'affido di reparto. (segue) (com)