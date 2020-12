Milano: Comune approva misure per sostegno negozi in Gallera, potranno aprire temporary shop (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta - sottolinea Palazzo Marino - di un'importante apertura verso i concessionari, che in via eccezionale potranno ampliare le categorie merceologiche in vendita attraverso un'autorizzazione del Comune. Un modo per poter incrementare il proprio reddito, garantire di corrispondere i canoni all'amministrazione comunale e ridurre il rischio di crisi aziendale e occupazionale". Le linee guida approvate dalla giunta prevedono poi la facoltà di concludere aumenti di capitali che rafforzino la struttura patrimoniale delle imprese, senza che si realizzi il cosiddetto "change of control" e la duplicazione dei canoni concessori. Inoltre, per garantire rapidità ed efficienza nella rotazione degli esercizi commerciali in scadenza, l'amministrazione ha deciso di rettificare le modalità di determinazione della base d'asta. Verrà utilizzato come parametro la media ponderata dei valori d'affitto dei due anni precedenti alle nuove gare e non più la stima del valore di mercato attuale. Infine, si estende alle botteghe storiche multivetrina lo sconto del dieci per cento sul canone di concessione, previsto in precedenza per i soli monovetrina. (com)