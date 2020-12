Roma: organizzano festa in una casa vacanze in zona Piazza Navona, sanzionati 14 ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Organizzano una festa all'interno di un appartamento, ma sono stati tutti sanzionati i 14 ragazzi, tra cui 2 minorenni, sorpresi in una casa vacanze in zona Piazza Navona. Disturbo della quiete pubblica, schiamazzi, musica ad alto volume in piena notte e mancato rispetto delle prescrizioni su distanziamento sociale e uso delle mascherine. All'arrivo delle pattuglie della polizia locale di Roma Capitale i giovani hanno tentato di nascondersi all'interno di armadi, sotto i letti o sul balcone, ma sono stati tutti individuati e identificati. Ulteriori approfondimenti di carattere amministrativo sono in corso nei confronti del titolare della struttura. (Rer)