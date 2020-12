Casalecchio: Rizzo, dolore ancora fortissimo, impegno affinché non si ripeta più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono il primo a difendere ed esaltare la preziosa funzione delle Forze Armate nel tutelare la sicurezza dei cittadini e nella difesa della Patria. Anche per questo penso sia doveroso, nel 30esimo anniversario dalla tragica collisione di una aereo militare sull’edificio dell‘istituto Tecnico Gaetano Salvemini di Casalecchio sul Reno, unirmi alle accorate e sagge parole espresse oggi dal Capo dello Stato e chiedere con forza alle nostre Forze Armate un chiaro: mai più! Lo si legge in una nota stampa, diffusa dal presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Gianluca Rizzo. “Quelle 12 giovani vite spezzate – prosegue Rizzo – sono ancora oggi un dolore fortissimo e insopportabile. Come ha detto il presidente Mattarella, la sicurezza è un diritto di tutti i cittadini e che è responsabilità delle istituzioni garantire sempre norme e standard di sicurezza in grado di assicurare l’integrità dei centri abitati e l’incolumità di chi vi vive, lavora e studia”. “Ai familiari delle vittime, ai loro compagni di classe che oggi sono uomini e donne adulti, non devono arrivare scuse di circostanza ma il più profondo sentimento di solidarietà e vicinanza delle istituzioni repubblicane. Dalle Forze Armate e dai suoi comandanti, a cui tutto il Paese ogni giorno, e non solo per l’importante sforzo profuso nella emergenza della pandemia, tributa rispetto e riconoscenza, deve essere assunto l’impegno solenne affinché fatti come quelli di Casalecchio sul Reno non abbiano mai più a ripetersi”. (Rin)