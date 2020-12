Roma: Raggi, quartiere San Basilio si prepara al Natale, installato abete alto 5 metri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il quartiere di San Basilio, nella periferia est di Roma, si prepara al Natale. Anche io, come alcuni cittadini della zona, ho voluto assistere all’installazione dell’albero di Natale: un abete alto quasi 5 metri che verrà allestito nella piazza che abbiamo da poco riqualificato, vicino alla Fontana della Balena". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "È bello tornare in questo quartiere, incontrare le persone, i commercianti. Questa zona è stata per troppo tempo abbandonata e lasciata nelle mani della criminalità e dei suoi traffici: ora mi dicono che sta cambiando e che si sentono più sicuri - aggiunge la sindaca -. Stiamo investendo tanto qui, con interventi di decoro e di cura del verde. Abbiamo messo a nuovo aree che per anni erano state abbandonate e abbiamo illuminato strade che per troppo tempo erano rimaste al buio. C’è ancora tanto da fare, ma stiamo cambiando le cose passo dopo passo, ascoltando i tanti cittadini onesti di San Basilio", conclude Raggi. (Rer)