Milano: guardia giurata rapinata della pistola su un treno, arrestato il terzo complice

- Ieri, in via Appennini a Milano, la Polizia di Stato ha individuato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un 24enne cittadino salvadoregno, ritenuto il terzo complice della rapina aggravata in concorso, consumata lo scorso 17 novembre, a bordo di un treno regionale sulla tratta che va da Milano-Porta Genova a Mortara (PV). Il ragazzo, insieme a due connazionali di 23 e 26 anni, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti, già fermati dalla Squadra Mobile di Milano lo scorso 23 novembre, avrebbe aggredito una guardia giurata che stava tornando a casa in treno, per rubargli la pistola, una Glock calibro 9x21, con caricatore inserito e un proiettile all'interno. Le indagini dei poliziotti della Squadra Mobile di Milano hanno permesso di individuare il 24enne nei pressi dell'abitazione della compagna, che è incinta, e di sottoporlo al fermo di polizia giudiziaria emesso dalla Procura della Repubblica di Pavia, e convalidato dal pm Furno della Procura di Milano.(Rem)