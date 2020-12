Viabilità: su A8 Milano-Varese chiusure notturne svincoli Solbiate Arno e Castronno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 21 di mercoledì 9 alle 6 di giovedì 10 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Solbiate Arno, in entrata verso Milano e Varese e in uscita per chi proviene da Varese e da Milano. In alternativa Autostrade consiglia di utilizzare lo svincolo di Cavaria o di Castronno. Dalle 21 di giovedì 10 alle 6 di venerdì 11 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e Gazzada Buguggiate, verso Varese. Nella stessa notte, ma con orario 20-6, sarà chiusa anche l'area di servizio "Brughiera est", situata all'interno del suddetto tratto. Sarà regolarmente transitabile il ramo di entrata, per chi proviene dalla A60 Tangenziale di Varese ed è diretto a Varese, rimarrà invece chiuso il ramo proveniente da Buguggiate e diretto verso Varese. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno, si potrà percorrere la SP341 e la SP57 ed eventualmente rientrare sulla A8, allo svincolo di Gazzada Buguggiate, per procedere verso Varese. Dalle 21 di giovedì 10 alle 6 di venerdì 11 dicembre, saranno chiusi gli svincoli di Solbiate Arno e di Castronno, in entrata verso Milano. In alternativa Autostrade consiglia, per la chiusura di Solbiate Arno, di entrare allo svincolo di Cavaria e, per la chiusura di Castronno, in quello di Gazzada/Buguggiate o di Cavaria. (com)