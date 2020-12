Vaccini: Fontana, lettera a pm per dimostrare ad Aria che acquisto a trattativa privata era legittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha inviato la lettera alla Procura di Milano sulla fornitura di vaccini anti-influenzali, per dimostrare ai dipendenti della centrale acquisti regionale Aria che l’acquisto a trattativa privata era legittimo. Lo ha spiegato lo stesso governatore a Skytg24. “Io sono assolutamente convinto che noi avremmo potuto acquistare a trattativa privata, perché io sono stato nominato soggetto attuatore e ho trasferito questa mia legittimazione e questa mia possibilità di acquistare a trattativa privata alla società Aria. Quindi il mio era semplicemente un tentativo di dimostrare ai dipendenti di Aria che si poteva svolgere questa vendita a trattativa privata, al punto che io lo dicevo alla magistratura, per dimostrare che non c’era nulla di opaco o di poco chiaro”, ha spiegato Fontana. “Io ero convinto che lo si potesse fare, i miei dipendenti avevano paura che non lo si potesse fare, quindi ho detto: ‘Lo comunichiamo alla magistratura, che più di così non si potrebbe fare’", ha ribadito il presidente lombardo, precisando in conclusione: "E ove non fosse risultato legittimo, la responsabilità sarebbe solo mia. Aveva soltanto quel significato, nient’altro”. (Rem)