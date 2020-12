Vaccini: Fontana, a Procura non chiedevo autorizzazione preventiva, so che è illegittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente della Regione Lombardia “c’è stato evidentemente un errore nel capire il significato della lettera”, sull’acquisto a trattativa privata di una fornitura di vaccini antinfluenzali che ha inviato alla Procura di Milano. “Io non chiedevo nessun tipo di autorizzazione dalla Procura, anche perché ciò è illegittimo, non è previsto dalle normative, non c’è il modo perché uno preventivamente possa chiedere il via libera”, ha chiarito Fontana a Skytg24. “Evidentemente - ha aggiunto - la lettera è stata mal scritta o mal letta. Io sono perfettamente cosciente del fatto che non si può chiedere autorizzazione preventiva e che i pm non impediscono alcun tipo di attività. Era semplicemente una lettera che speravo potesse servire per far capire ai miei dipendenti che quel comportamento era legittimo”. (Rem)