Germania: fonti stampa, Lufthansa taglierà 29 mila posti di lavoro entro fine 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea tedesca Lufthansa entro la fine del 2020 avrà tagliato circa 29 mila dipendenti, mentre per il 2021 è prevista una ulteriore riduzione del personale in Germania per circa diecimila posti di lavoro. Lo riferisce il quotidiano "Bild am Sonntag", citando la pandemia di coronavirus e le sue conseguenze come motivo per la drastica decisione del vettore tedesco. La compagnia aerea e le sue filiali Eurowings, Swiss, Austrian e Brussels Airlines, hanno ridotto i loro orari, la flotta e il personale, con i viaggi aerei che non dovrebbero tornare ai livelli pre-pandemia prima del 2025. Citando fonti aziendali anonime, il quotidiano ha affermato che Lufthansa taglierebbe 20 mila posti di lavoro al di fuori della Germania, mentre sta anche vendendo la sua unità di ristorazione Lsg, che impiega 7.500 persone, portando il personale totale a 109 mila dipendenti L'anno prossimo verranno tagliati altri 10 mila posti di lavoro in Germania. Lufthansa avrebbe già speso 3 miliardi di euro dei 9 previsti nel meccanismo di salvataggio del governo tedesco, secondo il quotidiano. (Geb)