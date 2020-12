Roma: fuga a bordo di scooter rubato, arrestate due persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In viale Palmiro Togliatti, i carabinieri hanno notato due uomini a bordo di uno scooter che, alla loro vista, faceva manovre elusive per evitare un controllo. Dagli accertamenti dei carabinieri tramite la banca dati delle forze dell’ordine, il motoveicolo è risultato provento di un furto dello scorso 3 settembre. Vistisi alle strette, i due uomini hanno iniziato una fuga con manovre spericolate e pericolose anche per le altre persone in strada. Dopo un breve inseguimento, i due hanno abbandonato il veicolo sperando di far perdere le proprie tracce dileguandosi a piedi nelle vie limitrofe, ma sono stati subito bloccati dai carabinieri. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo mentre il veicolo rubato è stato sequestrato e sarà riconsegnato al legittimo proprietario. (Rer)