Usa: Georgia, Trump esorta i repubblicani a votare per il Senato contro “socialisti e comunisti”

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è recato nello Stato della Georgia ieri sera per un comizio a Valdosta a sostegno dei candidati repubblicani al Senato, i senatori David Perdue e Kelly Loeffler, in vista dei ballottaggi del 5 gennaio, decisivi per il controllo della camera alta. Trump ha ripetuto le sue accuse di frode nel voto per la Casa Bianca, ribadendo anche le critiche ai repubblicani, inclusa la leadership statale, che non sostengono la sua battaglia legale: “Hanno imbrogliato e hanno truccato le nostre elezioni presidenziali, ma continueremo a vincere”, ha detto. “Proveranno a truccare anche queste elezioni”, ha aggiunto. Inoltre, ha esortato gli elettori a votare, preferibilmente di persona, e a non restare a casa. Quanto ai candidati democratici, Jon Ossoff e Raphael Warnock, li ha descritti come radicali di sinistra e ha sostenuto che se i repubblicani non voteranno, “vinceranno i socialisti e i comunisti”. Questa sera ci sarà un dibattito televisivo tra Loeffle e Warnock, mentre Perdue ha rifiutato un confronto con Ossoff. I democratici avrebbero bisogno di vincere entrambi i seggi per evitare una maggioranza repubblicana che potrebbe bloccare gran parte dell’agenda legislativa di Joe Biden. (segue) (Nys)