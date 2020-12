Usa: Georgia, Trump esorta i repubblicani a votare per il Senato contro “socialisti e comunisti” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri Trump è tornato a polemizzare via Twitter col governatore Brian Kemp, affermando: “Vincerei facilmente e rapidamente la Georgia se il governatore Brian Kemp o il segretario di Stato consentissero una semplice verifica della firma. Non è stato fatto e ciò mostrerà discrepanze su larga scala. Perché questi due ‘repubblicani’ dicono di no? Se vinciamo la Georgia, tutto il resto va a posto!”. Kemp ha risposto: “Come ho detto al presidente questa mattina, ho pubblicamente chiesto la verifica della firma tre volte (20/11, 24/11, 3/12) per ripristinare la fiducia nel nostro processo elettorale e garantire che solo i voti legali siano conteggiati in Georgia”. Trump ha replicato: “Ma non hai mai ottenuto la verifica della firma! La tua gente si sta rifiutando di fare quello che chiedi. Che cosa stanno nascondendo? Almeno chiedi immediatamente una sessione speciale della legislatura. Cosa che puoi fare facilmente e immediatamente”. (segue) (Nys)