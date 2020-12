Usa: Georgia, Trump esorta i repubblicani a votare per il Senato contro “socialisti e comunisti” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trump e un elettore repubblicano della Georgia hanno avviato un’azione legale per contestare i risultati delle elezioni presidenziali nello Stato. Secondo quanto riferito dall’emittente “Fox News”, gli attori ritengono che “a causa di una significativa sistematica cattiva condotta, frodi e altre irregolarità verificatesi durante il processo elettorale, molte migliaia di voti illegali sono stati espressi, conteggiati e inclusi”. In particolare, i funzionari elettorali della contea di Fulton avrebbero mentito agli osservatori repubblicani sostenendo di aver finito di lavorare dopo le 22 del giorno delle elezioni mentre hanno continuato a “elaborare, gestire e trasferire molte migliaia di schede”. Il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, e il governatore Kemp, repubblicani, non hanno appoggiato le rivendicazioni di Trump. L’ufficio di Raffensperger ha detto che i video che dovrebbero dimostrare presunte frodi non le dimostrano affatto e che le schede sono state tenute nei contenitori previsti. A Biden sono stati attribuiti 12.670 voti in più dell’avversario, la prima vittoria dal 1992 nello Stato sud-orientale per un candidato democratico alla presidenza. (Nys)