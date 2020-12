Recovery: Bellanova, vogliamo discutere del futuro del nostro paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vogliamo discutere del futuro del nostro paese per capire come e dove destinare i fondi del Recovery fund. Lo afferma la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova a SkyTg24. "A oggi le risposte sono state bonus e ristori: questo paese a un certo punto capirà che ci sono state già centinaia di migliaia di persone che hanno perso il posto di lavoro e milioni che rischiano di perderlo. Noi dobbiamo dire a quelle persone come stiamo investendo per rendere il paese più competitivo", aggiunge. (Rin)