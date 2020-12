Roma: chiuso un bar in piazza Cola di Rienzo per infrazioni norme anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i controlli della polizia di Stato che stanno interessando le zone del centro storico, in particolare le vie dello shopping di via Cola di Rienzo, viale Giulio Cesare, piazza Risorgimento e viale Libia, gli agenti della divisione amministrativa della questura di Roma hanno disposto la chiusura di un esercizio commerciale. Nello specifico, in piazza Cola di Rienzo, i poliziotti, durante l'attività di prevenzione generale e di osservazione delle presenze, nel corso di un controllo all'interno di un bar hanno rilevato infrazioni alle norme anti Covid procedendo così a sanzionare il titolare e disponendo la chiusura provvisoria del locale per 4 giorni. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni e interesseranno soprattutto le giornate del 7 e 8 dicembre. (Rer)