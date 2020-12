Covid: Fontana, d’ora in poi riunioni tra governo e Regioni siano in streaming

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riunioni tra governo e Regioni avvengano in streaming. A lanciare la proposta è stato il presidente della Lombardia Attilio Fontana, commentando ai microfoni di Skytg24 lo stupore del ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia per la reazione avuta dalle Regioni alle misure anti-Covid stabilite dal governo per il periodo natalizio. “La bozza del decreto è stata inviata alle 2 e mezza di notte, quando però il decreto-legge, che ha la validità di una legge, era stato già approvato, per cui tutta la discussione sulle chiusure regionali e comunali era superata, praticamente era finita, non poteva neanche iniziare. Al mattino alle 10 ci siamo ritrovati”, ha riferito Fontana. “L’unica proposta che posso lanciare - ha aggiunto - è che d’ora in poi le riunioni tra Regioni e governo avvengano in streaming, così poi ognuno si può fare un’idea diretta di ciò che ci diciamo”. “Al di là di tutto - ha ribadito Fontana parlando del divieto di spostamento tra Comuni nei giorni festivi - noi non avremmo mai potuto accettare una soluzione di questo genere. Io sono una persona estremamente rigorosa nel rispetto delle regole sanitarie, in questa seconda ondata di virus prima che il governo decidesse di assumere qualsiasi tipo di provvedimento, io avevo già fatto il coprifuoco, avevo chiuso i centri commerciali e un’altra serie di iniziative. Io non sono sicuramente per il ‘liberi tutti’, però non capisco il ragionamento che sta alla base di una scelta per cui se i miei genitori abitano nel mio stesso Comune posso andare a trovarli, se i miei genitori abitano a cinquecento metri da me, ma in un Comune diverso, io non posso andarli a trovare. Mi si spieghi dal punto di vista sanitario qual è la differenza”. (Rem)