Turismo: Franceschini, altri 350 milioni di euro per fiere e congressi

- Altri 350 milioni di euro per le fiere e i congressi cancellati, annullati o rinviati a causa dell'emergenza sanitaria e per sostenere gli operatori del settore. Un aiuto ulteriore a uno dei motori dell'economia nazionale, capace di promuovere l'eccellenza del made in Italy e l'attività del ricco tessuto di piccole e medie imprese italiane. Lo ha dichiarato il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, che ha firmato il decreto che incrementa di 350 milioni di euro le risorse già ripartite lo scorso 3 agosto dal "Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali", istituito dal Decreto Rilancio. Grazie all'ulteriore stanziamento stabilito dal Decreto Ristori-quater, il totale dei fondi destinati al sostegno del settore fieristico e congressuale arriva così a 370 milioni. Le nuove risorse sono ripartite secondo le seguenti quote: 130 milioni di euro agli enti fiera e agli organizzatori di fiere; 130 milioni di euro agli organizzatori di congressi; 90 milioni di euro agli erogatori di servizi di logistica, trasporto e allestimento che abbiano una quota superiore al 50 per cento del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressi. Il decreto è stato inviato agli organi di controllo e sarà disponibile sul sito del Mibact www.beniculturali.it ad avvenuta registrazione. (Rin)