Senato Usa, Trump in Georgia esorta i repubblicani a votare contro "socialisti e comunisti"

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è recato nello Stato della Georgia ieri sera per un comizio a Valdosta a sostegno dei candidati repubblicani al Senato, i senatori David Perdue e Kelly Loeffler, in vista dei ballottaggi del 5 gennaio, decisivi per il controllo della camera alta. Trump ha ripetuto le sue accuse di frode nel voto per la Casa Bianca, ribadendo anche le critiche ai repubblicani, inclusa la leadership statale, che non sostengono la sua battaglia legale: “Hanno imbrogliato e hanno truccato le nostre elezioni presidenziali, ma continueremo a vincere”, ha detto.“Proveranno a truccare anche queste elezioni”, ha aggiunto. Inoltre, ha esortato gli elettori a votare, preferibilmente di persona, e a non restare a casa. Quanto ai candidati democratici, Jon Ossoff e Raphael Warnock, li ha descritti come radicali di sinistra e ha sostenuto che se i repubblicani non voteranno, “vinceranno i socialisti e i comunisti”. Questa sera ci sarà un dibattito televisivo tra Loeffle e Warnock, mentre Perdue ha rifiutato un confronto con Ossoff. I democratici avrebbero bisogno di vincere entrambi i seggi per evitare una maggioranza repubblicana che potrebbe bloccare gran parte dell’agenda legislativa di Joe Biden.Nella giornata di ieri Trump è tornato a polemizzare via Twitter col governatore Brian Kemp, affermando: “Vincerei facilmente e rapidamente la Georgia se il governatore Brian Kemp o il segretario di Stato consentissero una semplice verifica della firma. Non è stato fatto e ciò mostrerà discrepanze su larga scala. Perché questi due ‘repubblicani’ dicono di no? Se vinciamo la Georgia, tutto il resto va a posto!”. Kemp ha risposto: “Come ho detto al presidente questa mattina, ho pubblicamente chiesto la verifica della firma tre volte (20/11, 24/11, 3/12) per ripristinare la fiducia nel nostro processo elettorale e garantire che solo i voti legali siano conteggiati in Georgia”. Trump ha replicato: “Ma non hai mai ottenuto la verifica della firma! La tua gente si sta rifiutando di fare quello che chiedi. Che cosa stanno nascondendo? Almeno chiedi immediatamente una sessione speciale della legislatura. Cosa che puoi fare facilmente e immediatamente”.Trump e un elettore repubblicano della Georgia hanno avviato un’azione legale per contestare i risultati delle elezioni presidenziali nello Stato. Secondo quanto riferito dall’emittente “Fox News”, gli attori ritengono che “a causa di una significativa sistematica cattiva condotta, frodi e altre irregolarità verificatesi durante il processo elettorale, molte migliaia di voti illegali sono stati espressi, conteggiati e inclusi”. In particolare, i funzionari elettorali della contea di Fulton avrebbero mentito agli osservatori repubblicani sostenendo di aver finito di lavorare dopo le 22 del giorno delle elezioni mentre hanno continuato a “elaborare, gestire e trasferire molte migliaia di schede”. Il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, e il governatore Kemp, repubblicani, non hanno appoggiato le rivendicazioni di Trump. L’ufficio di Raffensperger ha detto che i video che dovrebbero dimostrare presunte frodi non le dimostrano affatto e che le schede sono state tenute nei contenitori previsti. A Biden sono stati attribuiti 12.670 voti in più dell’avversario, la prima vittoria dal 1992 nello Stato sud-orientale per un candidato democratico alla presidenza. (Nys)