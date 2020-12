Covid: Fapi, governo sottovaluta la portata della crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai territori ci giungono storie drammatiche di artigiani, commercianti e piccoli imprenditori che hanno ormai perso il loro lavoro condizionando anche la vita delle loro famiglie che sono alla soglia della povertà. I ristori e i bonus varati in questi mesi dal Governo non sono stati in grado di reggere i lockdown e il crollo dei fatturati. Lo dichiara il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "Abbiamo il timore - spiega il leader della Fapi - che il Governo stia sottovalutando la portata della crisi economica che attraversa il Paese. Nel nuovo anno ci saranno grandi difficoltà sociali in quanto tante piccole imprese chiuderanno con un ulteriore incremento della disoccupazione. Per far ripartire l'Italia è necessario ristabilire un clima di coesione nazionale e di strategia condivisa sulla programmazione delle risorse del recovery fund", conclude Sciotto. (Rin)