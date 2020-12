Covid: Fontana, ho detto a Conte di accelerare conversione in legge del decreto con misure natalizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha suggerito al presidente del Consiglio Conte di accelerare la conversione del decreto-legge sulle misure anti-Covid per il periodo natalizio, così da poter modificare le norme, ad esempio quella che impone il divieto di spostamento tra Comuni diversi nelle giornate di festa. “Il decreto-legge è legge fino al momento della conversione, che lo trasforma a tutti gli effetti in legge dello Stato. Io credo che ci sia una possibilità, e l’ho fatta presente al presidente Conte, e cioè che si acceleri la conversione in sede parlamentare”, ha detto Fontana, spiegando che “se tutte le forze politiche sono d’accordo, si può predisporre un percorso privilegiato e in sede di conversione si possono apportare modifiche”, come quella sul divieto di spostamento tra Comuni o - ha aggiunto - “quella per evitare che ci sia la corsa alla partenza e il delirio il 19 con le stazioni e gli aeroporti invasi da gente, con il rischio in quel caso sì di assembramenti e di comportamenti assolutamente inopportuni”. “Si può. Se si vuole ci si mette tutti d’accordo e in sede di conversione si apportano le modifiche che si ritiene”, ha concluso il presidente della Lombardia. (Rem)