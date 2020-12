Natale: triplicano i prezzi dei biglietti aerei, Codacons presenta esposto ad Antitrust

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Triplicano i prezzi dei biglietti aerei per le partenze a ridosso delle festività natalizie, e anche le tariffe dei treni schizzano alle stelle, al punto da portare il Codacons a presentare un esposto all’Antitrust. I voli dal Nord al Sud Italia per le date del 19 e 20 dicembre hanno subito sensibili rincari subito dopo il varo del Dpcm che prevede il divieto di spostamento tra regioni a partire dal 21 dicembre – denuncia il Codacons – Il costo dei biglietti è mediamente triplicato per molte compagnie aeree, rendendo particolarmente gravoso per i cittadini spostarsi in aereo. Alla base dei rincari, tuttavia, non vi sarebbe solo la maggiore domanda da parte degli utenti, ma una strategia precisa adottata dai vettori, i quali metterebbero in vendita solo i posti più costosi, eliminando quelli scontati o più convenienti. (segue) (Rin)