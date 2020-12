Natale: triplicano i prezzi dei biglietti aerei, Codacons presenta esposto ad Antitrust (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle stelle anche le tariffe ferroviarie, con i treni che, come noto, viaggiano a capienza ridotta a causa del Covid: per raggiungere Reggio Calabria partendo da Torino, si spendono il 20 dicembre fino a 211,50 euro. Una situazione che porta il Codacons a presentare domani un esposto all’Antitrust chiedendo di aprire un formale procedimento sui rincari dei biglietti aerei e ferroviari, alla luce della possibile fattispecie di pratica commerciale scorretta. “Il nostro timore è che i prezzi dei biglietti siano aumentati non solo per effetto della maggiore domanda, ma come conseguenza di una pratica speculativa che approfitta dello stato di necessità di quei cittadini che, prima del 21 dicembre, devono tornare nel proprio comune di residenza per trascorrere le festività in famiglia”, commenta il presidente Carlo Rienzi. (Rin)