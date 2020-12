Romania: premier Orban, elezioni permetteranno di avere un Paese più moderno e dinamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni parlamentari odierne in Romania devono portare votato a riforme sostanziali e allo sviluppo del Paese. Lo ha detto il premier romeno, presidente del Partito nazionale liberale (Pnl), Ludovic Orban all'uscita dalle urne. "Oggi è un giorno decisivo per l'ulteriore evoluzione della Romania, oggi i cittadini hanno il potere di decidere in che direzione andrà il Paese. Quanto a me, ho esercitato il mio diritto di voto e ho scelto di favorire lo sviluppo della Romania. Ho votato per una Romania dinamica e moderna, una Romania fiduciosa nei propri punti di forza, una Romania rispettata a livello internazionale. Ho votato per riforme sostanziali, ho votato per un chiaro orientamento euro-atlantico del Paese", ha detto Orban. (segue) (Rob)