Romania: premier Orban, elezioni permetteranno di avere un Paese più moderno e dinamico (2)

- Il premier ha poi affermato come ai seggi non vi sia alcun rischio di contagio dal Covid-19, se vengono seguite le regole stilate a tutela della salute. "Assicuro i romeni che le misure di protezione sanitaria che sono state istituite vengono osservate e che non vi è alcun rischio di contagio. Andate alle urne con fiducia e usate il potere che avete. Non succede tutti i giorni, succede una volta ogni 4 anni, pertanto mettete il vostro timbro sul destino della Romania per i prossimi quattro anni", ha detto Orban. (Rob)