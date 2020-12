Roma: misterioso assembramento di 500 ragazzi al Pincio, indagano i carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si indaga a Roma sul motivo che, ieri pomeriggio, ha visto un assembramento di oltre 500 giovani, in larga parte minorenni, sulla terrazza del Pincio. A quanto apprende Agenzia Nova, i carabinieri stanno cercando di capire se si tratta di un unico gruppo o di più gruppi di ragazzi, e se questi hanno risposto a un tam-tam lanciato sui social o se si è trattato di un fatto accidentale. Alle 18 circa, però, alcuni di loro hanno iniziato a litigare, anche furiosamente tanto che i passanti, segnalando addirittura risse in corso, hanno chiamato i carabinieri. All’arrivo delle auto dei militari, una parte dei ragazzi si è dispersa verso villa Borghese mentre un’altra parte è scesa in piazza del Popolo sommandosi alle altre persone, creando così altri involontari assembramenti che i carabinieri hanno provveduto a far sciogliere facendo defluire le persone. In merito alle ipotesi di risse avvenute, agli ospedali vicini non sembrano essere arrivati giovani feriti, ma le indagini sono in corso. Altri assembramenti sono stati segnalati, sempre nel pomeriggio di ieri, in viale Europa, piazza Luigi Sturzo e piazza Pietro Paolo; migliaia di persone che, però, alla vista delle macchine di carabinieri e polizia hanno ripristinato il necessario distanziamento sociale. (Rer)