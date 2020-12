Ostia: Malara (Fd'I Municipio X), nuove passerelle del Pontile già distrutte dal maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I 'nuovi e solidi camminamenti' realizzati ai varchi del Pontile di Ostia dall'amministrazione a Cinque Stelle sono stati distrutti dalla prima vera mareggiata di stagione". Lo dichiara in una nota Pietro Malara, capogruppo Fratelli d'Italia X municipio. "Poco più di un mese fa, il capogruppo Antonio Di Giovanni, rigorosamente tramite i social, si improvvisava ingegnere civile e mostrava delle passerelle 'fatte per durare nel tempo', attaccando gli sprechi delle giunte precedenti e concludendo con la solita spocchia: 'noi siamo l'amministrazione del fare, del fare le cose bene'. Alla fanfara guidata dal capogruppo si accodava subito l'assessore factotum Alessandro Ieva - aggiunge - che si dichiarava 'orgoglioso' di quanto fatto; mentre l'impalpabile presidente Giuliana Di Pillo parlava di 'un'opera non più sottoposta a deterioramenti', in grado di risolvere 'definitivamente il problema che rendeva questi camminamenti poco fruibili'. Ora siamo proprio curiosi di sapere cos'ha da dire il 'presidente Ombra' Paolo Ferrara, sempre così solerte e spavaldo nell'attaccare giornalisti e avversari politici. La situazione che si può riscontrare oggi, purtroppo, conferma chiaramente ciò che andiamo dicendo ormai da molto tempo: abbiamo a che fare con dei dilettanti ridicoli quanto arroganti - continua -. E sarebbero soltanto comici se non fossero anche pericolosi, perché in questo caso è evidente lo sperpero di denaro pubblico. Per tale motivo, domani stesso presenterò una richiesta di accesso agli atti e un'interrogazione su questa vicenda. E non escludo un'eventuale segnalazione alla Corte dei conti, per questa come per altre situazioni simili riscontrate nel territorio", conclude Malara. (Com)