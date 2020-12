Usa: coronavirus, da oggi restrizioni più severe nella maggior parte della California

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra in vigore oggi alle 23.59 l’ordine di restrizione delle attività e di permanenza a casa, per contenere l’epidemia di coronavirus, emesso dal governatore della California, Gavin Newsom, per le regioni con una capacità residua delle terapie intensive ospedaliere inferiore al 15 per cento. Ieri lo Stato occidentale Usa ha registrato più di 25 mila nuovi casi e nei suoi ospedali sono ricoverati per Covid-19 oltre 10.200 pazienti. L’ordine interesserà 27 milioni di residenti della California Meridionale e della San Joaquin Valley, dove bar, parrucchieri e barbieri dovranno chiudere e i ristoranti potranno rimanere aperti solo per i servizi di asporto e consegna. Cinque delle più popolose contee della California – Los Angeles, San Diego, Orange, Riverside e San Bernardino – si trovano nella California Meridionale, che conta circa 23 milioni di persone. Anche l’area della Baia di San Francisco, che ha sei milioni di abitanti, adotterà, per decisione dell’amministrazione locale, le stesse misure, fino al 4 gennaio, sebbene la capacità delle sue terapie intensive sia al 21,2 per cento.(Nys)