Egitto- Regno Unito: Il Cairo firma l'accordo di associazione post-Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Egitto, Regno Unito e Irlanda del Nord hanno firmato ieri l'accordo di associazione post-Brexit. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri egiziano in una nota. La firma è avvenuta presso la sede del ministero degli Affari esteri al Cairo. L'accordo stabilisce la partnership tra i due Paese e dovrebbe entrare in vigore il primo gennaio 2021. L'accordo stabilisce il quadro generale per le relazioni tra Egitto e Regno Unito in vari campi e riflette la loro volontà di migliorare tutti gli aspetti della cooperazione.(Cae)