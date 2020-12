Azerbaigian: delegazione congiunta di Camera e Senato italiani in visita nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5 dicembre è iniziata la visita in Azerbaigian di una delegazione congiunta della Camera dei Deputati e del Senato del Parlamento italiano. La delegazione, guidata dal vice presidente della Camera, Ettore Rosato, è composta da senatori e deputati delle principali forze politiche italiane, come riferisce l'ambasciata dell'Azerbaigian a Roma in un post su Facebook. Il primo giorno della visita, i parlamentari italiani hanno visitato Ganja, la seconda città più grande dell'Azerbaigian, e hanno visto le varie zone bombardate con missili balistici dall'esercito dell'Armenia. Come si legge nel post, "la delegazione è stata informata che l'11 e il 17 ottobre Ganja è stata colpita dal territorio dell'Armenia con missili balistici. Circa 30 civili, tra cui un neonato, cinque bambini e 10 donne, sono stati uccisi e più di 90 sono rimasti feriti in attacchi missilistici durante la notte". "Ai parlamentari è stato comunicato che uno dei crimini di guerra commessi riguardava il distretto di Barda, che conta una popolazione di 100 mila abitanti. Il 27 e 28 ottobre, 27 civili, tra cui un bambino e otto donne, sono stati uccisi e molti civili sono rimasti feriti nei bombardamenti a cassetta di Barda, vietati a livello internazionale. In segno di rispetto per la memoria dei civili uccisi durante i bombardamenti, la delegazione ha deposto fiori intorno ai condomini distrutti di Ganja", si legge ancora nel post dell'ambasciata azerbaigiana. (Com)